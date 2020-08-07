Шалимов: слабо представляю, чтобы Талалаев шёл за мной по пятам

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил, почему специалисты не общаются со своими преемниками, а также высказался о тенденции, при которой зачастую его на посту наставника сменяет Андрей Талалаев.



«Почему главные тренеры не общаются с предшественниками? Это неприятный разговор для тренера, который уходит. Особенно если уходит не сам. Мне кажется, от такого общения не комфортно ни одному, ни другому тренеру. Если попросит руководство или новый тренер, то, наверное, можно. Хотя, если честно, я этого не понимаю. И толку от таких разговоров мало.



Совпадение ли, что после меня приходит Талалаев? Слабо представляю, чтобы он шёл за мной по пятам. Такое невозможно реализовывать. Просто так сложилось», — сказал Шалимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Игорем Шалимовым читайте на «Чемпионате».