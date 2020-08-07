АПЛ объявила номинантов на приз футболисту сезона. В списке три игрока «Ливерпуля»

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшему футболисту минувшего розыгрыша чемпионата Англии.
В список вошли сразу трое представителей «Ливерпуля», который впервые за 30 лет завоевал чемпионский титул. Из финишировавшего вторым «Манчестер Сити» присутствует один игрок.
Список номинантов: Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Садио Мане (все – «Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»), Ник Поуп («Бёрнли»), Джейми Варди («Лестер Сити»).
В завершившемся сезоне Александер-Арнольд занял второе место в списке лучших ассистентов Премьер-лиги и установил рекорд по этому показателю для защитников (13 пасов). Больше голевых передач отдал только Де Брёйне, повторивший рекорд Тьерри Анри (20). Варди (23 гола) и Ингс (22) заняли первое и второе места соответственно в списке лучших бомбардиров. Поуп стал одним из лучших вратарей лиги, а Хендерсон и Мане были одними из ключевых игроков «Ливерпуля». Джордан при этом был признан футболистом сезона по версии журналистов.
- 7 августа 2020
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