Шалимов: тренер — не тот, кто собирает игроков в центре поля. Это для привлечения внимания

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался об эмоциональном стиле общения с футболистами нынешнего наставника грозненцев Андрея Талалаева.



«Талалаев собирает команду в центре поля? Тренер – не тот, кто собирает команду в центре поля после матчей. Такое, вообще, пошло из женского футбола в Германии. Мне кажется, это просто для привлечения внимания – тебя же снимают камеры. Хотя толку от таких разговоров нет. Степень эмоциональности тренера во время матчей – это не хорошо и не плохо. Смотреть надо на игру и результаты.



Какой смысл на камеру собирать команду? Оказаться на виду. Сначала увидят болельщики, потом покажут в трансляции, затем в передачах могут обсудить, а руководство клуба посмотрит. На курсах УЕФА даже объясняют, как взаимодействовать со СМИ. Мне кажется, всё должно быть натурально. Если ты эмоционален, то бегай и прыгай. Если сдержанный, то и оставайся таким. Вообще, после матчей можно похлопать или напихать, но эти разборы эмоциональны и ничего не дают. Разговаривать нужно на следующий день, когда пересмотрел игру и разобрал ошибки. Плюс ребята успокоились», — сказал Шалимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Игорем Шалимовым читайте на «Чемпионате».