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Дуглас Сантос рассказал, почему отказался от перехода во «Фламенго» и выбрал «Зенит»

Дуглас Сантос рассказал, почему отказался от перехода во «Фламенго» и выбрал «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что на момент перехода в российский клуб у него было предложение от бразильского «Фламенго».

«Закончив сезон с «Гамбургом» я получил от «Фламенго» предложение о переходе. Агент рассказал мне об этом, но я отказался, потому что у меня был план остаться в Европе на долгое время. «Фламенго» — большой клуб, который способен привлечь множество игроков, но моим личным желанием было продолжать развиваться здесь.

Сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию. Это исключено. Хочу провести здесь долгие годы и выиграть множество титулов с «Зенитом», показывая отличный футбол в Лиге чемпионов», — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита», ссылаясь на Yahoo Esportes.

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