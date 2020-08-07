«Уфа» представила форму на следующий сезон

Футбольный клуб «Уфа» представил домашний, гостевой и резервный комплекты игровых экипировок на сезон-2020/2021.
Ранее пресс-служба анонсировала презентацию, показав домашний комплект, на котором изображены Уральские горы.
Также «Уфа» показала комплекты белого, мятного и чёрного цветов.
«Уфа», набрав 38 очков, завершила сезон-2019/2020 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах клуб из столицы Башкортостана одержал 8 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.
В первом туре нового сезона башкирская команда сыграет на своём поле с «Краснодаром». Матч состоится в это воскресенье, 9 августа. Начало встречи — в 17:00 мск.
Напомним, что сегодня стартует новый сезон РПЛ матчем Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив».
- 7 августа 2020
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