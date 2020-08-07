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Хосеп Гвардиола не вошёл в список претендентов на звание тренера сезона в АПЛ

Хосеп Гвардиола не вошёл в список претендентов на звание тренера сезона в АПЛ
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру минувшего розыгрыша чемпионата Англии.

Места в числе претендентов на награду не нашлось Хосепу Гвардиоле, чей «Манчестер Сити» занял второе место в турнирной таблице.

В список вошли четыре специалиста: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер Сити»), Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

Клопп в завершившемся сезоне привёл «Ливерпуль» к первому чемпионскому титулу за 30 лет. При этом в 38 турах команда набрала 99 очков, установив клубный рекорд. Лэмпард, возглавивший «Челси» прошлым летом, в первой же кампании вывел подопечных в Лигу чемпионов, заняв с ними четвёртое место в турнирной таблице. «Лестер» под руководством Роджерса долгое время находился в топ-4, однако по итогу расположился на пятой строчке. «Шеффилд» Уайлдера вышел в АПЛ год назад и сразу закрепился в элитном дивизионе, финишировав на девятом месте.

АПЛ объявила номинантов на приз футболисту сезона. В списке три игрока «Ливерпуля»
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