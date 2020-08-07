«Тамбов» арендовал защитника Александра Головню

«Тамбов» арендовал центрального защитника Александра Головню, сообщает официальный сайт клуба.

«Состав «Тамбова» на правах аренды пополнил защитник клуба «Родина» Александр Головня. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один сезон. Выступать за нашу команду Головня будет под 12-м номером.



Александр Головня родился 27 октября 1998 года. В профессиональном футболе дебютировал за клуб «Солярис» 2 октября 2016 года в матче зоны «Запад» с владимирским «Торпедо» (1:1).



После «Соляриса» Головня выступал за «Строгино», а далее перебрался в «Тюмень». В ФНЛ дебютировал 16 сентября 2017 года в выездном матче с питерским «Динамо» (0:2).



Вернувшись в «Строгино», провёл 19 матчей в зоне «Запад» в сезоне-2018/2019. Прошлый сезон провёл в составе «Родины». На февральском Кубке ФНЛ забил первый гол в карьере, поразив ворота «Урала», — говорится в сообщении тамбовского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что игрок подпишет контракт с «Тамбовом».