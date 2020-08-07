Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Набабкиным.

«ПФК ЦСКА и российский защитник договорились о продлении трудового соглашения на один сезон. Кирилл Набабкин, выступающий за ПФК ЦСКА с 2010 года, продолжит играть за «армейцев» до окончания сезона-2020/2021.



На счету Набабкина уже 249 матчей за красно-синих, в которых он забил четыре гола. Кирилл — трёхкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трёх Суперкубков России", — сообщается на официальном сайте московского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Кирилл Набабкин продлил соглашение с московскими «армейцами».

В 1-м туре нового сезона московские «армейцы» встречаются с «Химками» на чужом поле. Матч пройдёт в субботу, 8 августа. Начало встречи — в 16:00 мск.