Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА

Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Набабкиным.

«ПФК ЦСКА и российский защитник договорились о продлении трудового соглашения на один сезон. Кирилл Набабкин, выступающий за ПФК ЦСКА с 2010 года, продолжит играть за «армейцев» до окончания сезона-2020/2021.

На счету Набабкина уже 249 матчей за красно-синих, в которых он забил четыре гола. Кирилл — трёхкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трёх Суперкубков России", — сообщается на официальном сайте московского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Кирилл Набабкин продлил соглашение с московскими «армейцами».

В 1-м туре нового сезона московские «армейцы» встречаются с «Химками» на чужом поле. Матч пройдёт в субботу, 8 августа. Начало встречи — в 16:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020