«Нам очень не повезло с «Бенфикой». Дуглас Сантос — о «Зените» в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением по поводу выступления петербургской команды в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, а также поделился ожиданиями от еврокубков в грядущем розыгрыше.

«Да, мы не смогли выйти в 1/8 финала лиги, поскольку заняли четвёртое место в группе. К сожалению, в последнем туре нам очень не повезло в игре с «Бенфикой», но в Лиге чемпионов я увидел, что выездные матчи очень тяжёлые. Но, думаю, сейчас мы хорошо подготовились к новому розыгрышу. Российская лига растёт по качеству, игроки глубже понимают европейскую философию. Сегодня клубы и тренеры ориентируются на примеры из Европы. Я считаю, в этом году всё будет по-другому и у нас будет возможность выйти из группы. На этот раз мы справимся лучше», — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита», ссылаясь на Yahoo Esportes.