Карпин: Арустамяну звонят: «Ты зачем у Карпина берёшь интервью? Опять будет нас полоскать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как российские футбольные чиновники реагируют на его критику, а также высказался о своём заявлении про чемпионат России.



«Арустамяну звонят и говорят: «Ты зачем у Карпина берёшь интервью? Он опять нас будет полоскать».



Были ли слова про Роспотребнадзор заготовлены? Нет, давайте так: это было заготовлено за эти две недели, которые мы просидели на базе. Всё было заготовлено и продумано – что и как сказать. Единственное, я не понимал, где это сказать. Потому что пресс-конференций не было, на флеш-интервью это не в тему было и вопросов таких не задавали. Получилось так, что в Оренбурге у меня наконец-то спросили. Понятно почему. Журналист был из Оренбурга – естественно, он больше спрашивал не про «Ростов» и чемпионат, а про «Оренбург», потому что им тогда два поражения уже записали. «Как вам этот чемпионат?» Ну я ответил», — сказал Карпин в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

«Вы лохи, никуда не попадёте». Валерий Карпин рассказал о споре с футболистами «Ростова»