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Бывший исполнительный директор «Динамо» Дьяков занял аналогичный пост в «Химках»

Бывший исполнительный директор «Динамо» Дьяков занял аналогичный пост в «Химках»
Футбол / РПЛ 0

Исполнительным директором «Химок» назначен Роман Дьяков, сообщает пресс-служба подмосковного клуба на официальном сайте.

Дьяков занимал аналогичную должность в московском «Динамо» с 2010 по 2012 год. В период с 2013 по 2015 год он входил в наблюдательный совет «Химок».

По итогам сезона-2019/2020 «Химки» получили повышение в классе и вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1). 1 августа стало известно, что команду возглавил Дмитрий Гунько. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.

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