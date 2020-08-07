«Ростов» анонсировал подписание Хасимото «токийским дрифтом»

«Ростов» на своём YouTube-канале разместил видео, в котором полузащитник Кенто Хасимото исполняет дрифт.
«Жёлто-синий дрифт прямиком из Токио! В банду Валерия Карпина эффектно подъехал новый игрок! Знакомьтесь: Кенто Хасимото — новичок Ростова!» — сообщает пресс-служба клуба.
Сообщалось, что руководство «Ростова» достигло соглашения с«Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, который в ближайшее время прибудет в Россию. Хасимото должен был подписать с клубом четырёхлетний контракт.
26-летний Хасимото сыграл в составе «Токио» в 164 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Помимо этого, Кенто является футболистом сборной Японии, в составе которой 26 марта 2019 года дебютировал в товарищеском матче со сборной Боливии, который пока остаётся его единственным за национальную команду.
- 7 августа 2020
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