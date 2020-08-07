Маммана перешёл из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана проведёт сезон-2020/2021 в «Сочи» на правах аренды.



«Сине-бело-голубые и сочинский клуб достигли соглашения о переходе аргентинского защитника на правах аренды до конца сезона. «Зенит» желает Эмануэлю Маммане удачи в составе новой команды!» — сообщает пресс-служба питерцев.

«Чемпионат» первым сообщал, что Маммана может перейти в «Сочи» на правах аренды.



Маммана перешёл в петербургский «Зенит» в 2017 году, а до этого защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт». В сборную Аргентины футболист вызывался с 2014 по 2017 год. 6 октября 2019 года Маммана получил травму в матче чемпионата России с «Уралом» (3:1). У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В середине июня защитник вернулся к тренировкам.