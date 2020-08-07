РФС одобрил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды
Сегодня, 7 августа, состоялось заседание исполкома РФС, на котором были утверждены изменения в регламент Российской Премьер-Лиги.
Исполком одобрил поправки, согласно которым в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, арендованных у одного клуба РПЛ. В РФС также одобрили поправку об ограничении числа футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.
Большинство представителей клубов Российской Премьер-Лиги на общем собрании 6 августа проголосовали за две поправки в регламент. Сообщалось, что против поправок проголосовали пять клубов — «Спартак», «Зенит», «Сочи»,«Уфа», «Химки».
РПЛ объявила о результатах голосования клубов по ограничениям на аренды
- 7 августа 2020
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