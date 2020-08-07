РФС разрешил проводить до 6 замен в матче за Суперкубок с учётом дополнительного времени
Сегодня, 7 августа, состоялось заседание бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза.
По его итогам было принято решение утвердить изменение в положение о матче за Суперкубок России. Теперь командам разрешено провести пять замен в основное время, а также ещё одну замену в дополнительное время.
Матч за Суперкубок России состоится сегодня в Москве, на стадионе «ВЭБ-Арена». За трофей поборются московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Начало встречи — в 19:00 мск.
В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» сыграет в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок России начнётся в 19:00
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