Защитник «Локомотива» Брайн Идову перешёл в «Химки» на правах аренды, сообщает пресс-служба подмосковного клуба в «Твиттере».
«Приветствуем Брайана в «Химках» и желаем удачных выступлений за нашу команду!» — сказано в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице «Химок» в "Твиттере".
Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Чемпионат» первым сообщал, что «Химки» интересуются Брайаном Идову.
Идову перешёл в «Локомотив» в 2018 году из пермского «Амкара». Контракт защитника с московским клубом действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги нигериец сыграл 18 матчей, результативными действиями не отметился. Всего за «Локомотив» защитник провёл 38 матчей. За сборную Нигерии Идову провёл 10 встреч, забил один гол.
- 7 августа 2020
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