В Беларуси перенесли 2 матча чемпионата после оппозиционных лозунгов со стороны фанатов
Федерация футбола Беларуси (АБФФ) перенесла два матча чемпионата, сообщает пресс-служба организации. Обе встречи должны были состояться в Минске накануне выборов президента страны.
Матчи «Динамо Минск» — «Смолевичи» и «Минск» — «Славия-Мозырь» были запланированы на 7 и 8 августа. Согласно решению исполкома АБФФ эти встречи перенесены на 14 августа и 12 августа соответственно. Причина переноса не указана.
Отметим, вчера, 6 августа, во время матча между солигорским «Шахтёром» и брестским «Динамо» болельщики начали выкрикивать оппозиционный лозунг «Жыве Беларусь!». После этого представители оппозиции стали призывать всех сходить на матч в Минске между «Динамо» и «Смолевичами».
Президентские выборы в Беларуси пройдут послезавтра, 9 августа.
- 7 августа 2020
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