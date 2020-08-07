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В Беларуси перенесли 2 матча чемпионата после оппозиционных лозунгов со стороны фанатов

В Беларуси перенесли 2 матча чемпионата после оппозиционных лозунгов со стороны фанатов
Футбол / Прочие турниры 0

Федерация футбола Беларуси (АБФФ) перенесла два матча чемпионата, сообщает пресс-служба организации. Обе встречи должны были состояться в Минске накануне выборов президента страны.

Матчи «Динамо Минск» — «Смолевичи» и «Минск» — «Славия-Мозырь» были запланированы на 7 и 8 августа. Согласно решению исполкома АБФФ эти встречи перенесены на 14 августа и 12 августа соответственно. Причина переноса не указана.

Отметим, вчера, 6 августа, во время матча между солигорским «Шахтёром» и брестским «Динамо» болельщики начали выкрикивать оппозиционный лозунг «Жыве Беларусь!». После этого представители оппозиции стали призывать всех сходить на матч в Минске между «Динамо» и «Смолевичами».

Президентские выборы в Беларуси пройдут послезавтра, 9 августа.

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