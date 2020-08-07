Карпин — о штрафе за критику РПЛ: в 1937 году живём, видимо. В следующий раз поеду в ГУЛАГ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию со штрафом за слова про «ненормальный чемпионат России».
«Меня оштрафовали за то, что я не открытым текстом, но упрекнул Премьер-Лигу. За упрёк. То есть упрекать у нас нельзя. Мы в 37-м году живём, видимо, и поеду в ГУЛАГ в следующий раз. Я ещё готов заплатить 200 тысяч, допустим, но ещё раз сказать, что это неправильно», — сказал Карпин в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Напомним, 12 июля, после ничьей в матче 28-го тура сезона-2019/2020 Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0), Карпин раскритиковал розыгрыш чемпионата. Специалист был оштрафован комитетом по этике РФС на 100 тыс. рублей. К тому же Карпину было вынесено замечание.
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