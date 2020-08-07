Маммане и Терехову устроили тоннель на тренировке «Сочи»

Защитники «Сочи» Эмануэль Маммана и Сергей Терехов прошли через традиционное посвящение для новичков.

На тренировке команды Маммана и Терехов пробежали сквозь тоннель, организованный игроками сочинского клуба. Видео размещено на странице «Сочи» в «Инстаграме».

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана проведёт сезон-2020/2021 в аренде в «Сочи». Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов также перешёл в «Сочи» на правах аренды.

Маммана перешёл в петербургский «Зенит» в 2017 году, а до этого защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт». В сборную Аргентины футболист вызывался с 2014 по 2017 год. 6 октября 2019 года Маммана получил травму в матче чемпионата России с «Уралом» (3:1). У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В середине июня защитник вернулся к тренировкам.