«Зенит» — «Локомотив»: Артём Дзюба открыл счёт в матче за Суперкубок России

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт в матче с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.

На 14-й минуте матча защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Дзюбой, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» сыграет в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.