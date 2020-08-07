Полузащитник «Ахмата» перешёл в клуб ФНЛ

Полузащитник грозненского «Ахмата» Илья Мосейчук перешёл в «Текстильщик» Иваново, выступающий в Футбольной национальной лиге.

Мосейчук будет выступать за «Текстильщик» на правах аренды до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба грозненцев в «Твиттере».

20-летний хавбек — воспитанник академии «Рамзан». В минувшем сезоне провёл за молодёжную команду «Ахмата» 20 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Вчера, 6 августа, хавбек московского «Спартака» Артём Тимофеев стал игроком грозненского «Ахмата». 26-летний Артём Тимофеев, выступавший в прошлом сезоне за самарские «Крылья Советов» под руководством Миодрага Божовича и Андрея Талалаева, провёл 22 встречи во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.