Полузащитник «Ахмата» перешёл в клуб ФНЛ
Полузащитник грозненского «Ахмата» Илья Мосейчук перешёл в «Текстильщик» Иваново, выступающий в Футбольной национальной лиге.
Мосейчук будет выступать за «Текстильщик» на правах аренды до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба грозненцев в «Твиттере».
20-летний хавбек — воспитанник академии «Рамзан». В минувшем сезоне провёл за молодёжную команду «Ахмата» 20 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Вчера, 6 августа, хавбек московского «Спартака» Артём Тимофеев стал игроком грозненского «Ахмата». 26-летний Артём Тимофеев, выступавший в прошлом сезоне за самарские «Крылья Советов» под руководством Миодрага Божовича и Андрея Талалаева, провёл 22 встречи во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.
Полузащитник «Спартака» Тимофеев перешёл в «Ахмат»
- 7 августа 2020
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