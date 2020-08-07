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«Тамбов» подписал экс-защитника «Крыльев Советов» Чичерина

«Тамбов» подписал экс-защитника «Крыльев Советов» Чичерина
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Тамбова» объявила о подписании контракта с 29-летним защитником Никитой Чичериным, в минувшем сезоне РПЛ выступавшим за «Крылья Советов».

«Очередным новобранцем «Тамбова» в текущее трансферное окно стал защитник Никита Чичерин. Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» подписал контракт с нашей командой сроком на два года. Выступать за «Тамбов» футболист будет под 44-м номером. Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой!» — сообщает пресс-служба «Тамбова».

Контракт Чичерина с «Крыльями» истёк по окончании сезона. За самарскую команду футболист сыграл 25 игр и забил 1 гол. Чичерин — воспитанник московского «Динамо».

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