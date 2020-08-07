Прядкин — о зрителях в новом сезоне: каждый регион принимает решение самостоятельно

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что решение о допуске зрителей на матче в новом сезоне РПЛ по конкретному региону будет принимать местный Роспотребнадзор.
«На встрече с Роспотребнадзором мы затронули важнейшие темы: питание, сокращение самоизоляции у спортсменов, заполняемость, рассадка. Но решение по каждому конкретному региону принимает местный Роспотребнадзор. Сегодня к нам поступило постановление губернатора Ростовской области — там разрешили 25% заполняемости при соблюдении социальной дистанции. Каждый регион принимает решение самостоятельно», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Прядкин прокомментировал и принятие клубами РПЛ поправки, согласно которой в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, арендованных у одного клуба лиги.
- 7 августа 2020
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