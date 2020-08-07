«Зенит» — «Локомотив»: Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Счёт — 2:1, продолжается второй тайм.

На 72-й минуте встречи полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук навесил с углового в центр штрафной площади, где Чорлука оторвался от новичка «Зенита» Деяна Ловрена и вколотил мяч в правый угол ворот.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» играет в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.