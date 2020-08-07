Судья Федотов: в матче «Зенита» и «Локомотива» надо было выгонять Магкеева с поля
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Локомотив» (2:1, второй тайм) за Суперкубок России.
«В эпизоде с падением Игнатьева в штрафной «Зенита» Вилков разобрался, игрок «Локомотива» симулировал. А вот Магкееву надо было показывать вторую желтую и выгонять с поля», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» играет в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.
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