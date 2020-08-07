Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.

На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита».

На 72-й минуте матча защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте. Антон Миранчук навесил с углового в центр штрафной площади, где Чорлука оторвался от новичка «Зенита» Деяна Ловрена и вколотил мяч в правый угол ворот.