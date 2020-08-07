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«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России

«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.

На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита».

На 72-й минуте матча защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте. Антон Миранчук навесил с углового в центр штрафной площади, где Чорлука оторвался от новичка «Зенита» Деяна Ловрена и вколотил мяч в правый угол ворот.

Суперкубок России. Финал
07 августа 2020, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Дзюба – 14'   2:0 Оздоев – 69'   2:1 Чорлука – 72'
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