«Ювентус» — «Лион»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Лиона» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабьо, Бернардески, Пьянич, Куадрадо, Роналду, Игуаин.
Запасные: Пинсольо, Буффон, Кьеллини, Рэмзи, Дибала, Данило, Матюиди, Ругани, Демирал, Оливьери, Мураторе.
«Лион»: Лопеш, Денайер, Марселу, Ауар, Дюбуа, Марсал, Какере, Корне, Бруну Гимараэс, Токо-Экамби, Депай.
Запасные: Тэтэрушану, Дьоманд, Й. Андерсен, Рафаэл, Дембеле, Траоре, Мендес, Рейн-Аделаид, Лукас, Тете, Бар, Шерки.
Напомним, в первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0. Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 7 августа 2020
-
21:12
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:45
-
20:39
-
20:36
-
20:33
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
20:03
-
19:54
-
19:53
-
19:32
-
19:19
-
19:15
-
19:03
-
18:49
-
18:42
-
18:41
-
18:35
-
18:28
-
18:07
-
17:46
-
17:44
-
17:40
-
17:26
-
17:20
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
17:07
-
16:58