«Ювентус» — «Лион»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Лиона» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабьо, Бернардески, Пьянич, Куадрадо, Роналду, Игуаин.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Кьеллини, Рэмзи, Дибала, Данило, Матюиди, Ругани, Демирал, Оливьери, Мураторе.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марселу, Ауар, Дюбуа, Марсал, Какере, Корне, Бруну Гимараэс, Токо-Экамби, Депай.

Запасные: Тэтэрушану, Дьоманд, Й. Андерсен, Рафаэл, Дембеле, Траоре, Мендес, Рейн-Аделаид, Лукас, Тете, Бар, Шерки.

Напомним, в первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0. Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.