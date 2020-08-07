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Николич: поздравляю «Зенит». Жаль, мы не выиграли, а в остальном всё прекрасно

Николич: поздравляю «Зенит». Жаль, мы не выиграли, а в остальном всё прекрасно
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал исход матча за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

«Поздравляю „Зенит“ с победой. Они были чуть опытнее, чем мы. Все моменты, которые у них были, они реализовали. Мы провели неплохой матч, но нам нужно быть конкретнее в атаке. Для болельщиков интересный матч, на стадионе была хорошая атмосфера. Жаль, не выиграли, а в остальном всё было прекрасно.

Надеюсь, в будущем будет больше болельщиков на стадионе. Сегодня очень понравилось, как команду гнали вперёд», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
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