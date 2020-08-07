Мещеряков отреагировал на слухи об интересе к Смолову со стороны турецкого клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о желании «Фенербахче» заполучить форварда Фёдора Смолова.

«Смолов в Турции? Таких сказок уже столько начитался за последнее время. Мы столько игроков продали, и в такие клубы, которые я ни разу не слышал. А продали тех, которых уже давно нет в клубе», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сообщалось, что турецкий «Фенербахче» сделал официальное предложение по нападающему московского «Локомотива» Фёдору Смолову. Детали предложения не известны. В июле представители Смолова провели первую встречу с руководством «Фенербахче». Встреча сторон прошла удачно, однако принципиального соглашения достичь не удалось.



В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». Напомним, «Сельта» сохранила прописку в испанской Примере на следующий сезон. По окончании аренды Смолов вернулся в «Локомотив».