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Радченко: «Зенит» снова доказал, что он лучший клуб на данный момент

Радченко: «Зенит» снова доказал, что он лучший клуб на данный момент
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу петербургского клуба в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (2:1).

«Питерцы снова доказали, что они являются лучшим клубом на данный момент. Был трудный матч для обеих команд. Напряжение было до последних минут, но это Суперкубок, а он считается титулом.

«Зенит» всегда ставит задачи занимать самые высокие места. Если говорить о Лиге чемпионов, в руководстве все понимают, что, если команда хочет там выступать успешно, нужны трансферы. Прошедший сезон это показал. Думаю, двух-трёх игроков клуб приобретёт.

Деян Ловрен сыграл очень хорошо для первого раза, довольно уверенно, но не без ошибок. Вышел в матче за титул – это не так просто, тем более с новыми партнерами. Заменит ли он Ивановича? «Зенит» просто так не покупает футболистов, они понимали, что Иванович уйдёт, и искали ему достойную замену, футболиста, который похож на него. Ловрен – не спонтанный трансфер. Видно, что он умеет обороняться и играть в футбол», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
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