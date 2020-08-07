Мещеряков: трансферы «Локомотива» не закончились. Объявлений будет больше двух

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о трансферных планах московского клуба.

«Если говорить о Миранчуке, когда придут деньги, тогда и буду давать оценку его трансферу в Европу. Что касается трансферов, скоро всё услышите, объявлений будет больше двух.



Трансферы не закончились. Готовы ли мы тратить десятки миллионов? Нет. Трансферного бюджета у нас нет, у нас есть бюджет команды на год. В рамках него мы и работаем. У нас есть линии, которые нужно усиливать. Если есть игрок, который удовлетворяет нас, покупаем. Если нет — нет», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.