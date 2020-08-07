Семак — о Суперкубке: будем двигаться дальше. Победы — это прекрасно!

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча за Суперкубок России с московским «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

«Были какие-то помарки, всё-таки это первый матч после перерыва. Будем двигаться дальше. Победы — это прекрасно!



В кубковом финале мы обязаны были выиграть, может, это и давило на команду. Сегодня у нас был принципиальный соперник, который в прошлом году нас обыграл, поэтому с точки зрения эмоций была хорошая игра.



Мы сегодня и нервничали, и переживали — футбол без эмоций пуст. Ценность этого матча высока, хотели победить. Концовка была действительно нервной, но мы смогли проявить свои лучшие качества в плане желания, движения. Непросто было настраиваться на финал, но команда была заряжена на победу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.