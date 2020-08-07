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Семак объяснил, зачем Мамману отдали в аренду «Сочи»

Семак объяснил, зачем Мамману отдали в аренду «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника Эмануэля Мамманы в «Сочи» на правах аренды.

«Руководство знает мои пожелания по укреплению команды. Маммана, к сожалению, пропустил почти два года. Ему нужно получать игровую практику, к тому же он он девятый легионер. Мы не можем дать ему столько времени, чтобы набрать форму. А дальше будем смотреть, как он будет играть в «Сочи». Возможно, вернём его», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана проведёт сезон-2020/2021 в аренде в «Сочи». Маммана перешёл в петербургский «Зенит» в 2017 году, а до этого защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт». В сборную Аргентины футболист вызывался с 2014 по 2017 год. 6 октября 2019 года Маммана получил травму в матче чемпионата России с «Уралом» (3:1). У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В середине июня защитник вернулся к тренировкам.

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