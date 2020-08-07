Мещеряков — о Райковиче: у нас иногда, сидя на скамейке, получают зарплату в 3 раза больше

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход защитника Слободана Райковича.

«Что касается Райковича, то, если бы наши игроки играли за такую зарплату, я был бы счастлив. У нас иногда люди на скамейке сидят и получают зарплату в три раза больше. У нас есть определённые экономические рамки, это дешевле трансфера игрока из ФНЛ. Чтобы была линия сбалансированная, не могут быть одни молодые. Не думаю, что, если бы не было такого игрока, как Крыховяк, не было бы Баринова и Магкеева. У нас очень омолодилась команда.



Задача на сезон — быть вверху. Попадание в еврокубки. Перед командой и всем клубом ставим задачу на Лигу чемпионов», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.