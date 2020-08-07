«Зенит» получит Суперкубок России на вечное хранение
Сегодня, 7 августа, «Зенит» обыграл московский «Локомотив» (2:1) и стал обладателем Суперкубка России.
Для сине-бело-голубых этот трофей стал пятым в истории клуба, следовательно, «Зенит» получит его на вечное хранение. Петербургский клуб становился обладателем Суперкубка также в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.
Для главного тренера «Зенита», Сергея Семака, этот трофей стал четвёртым в карьере. В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Помимо этого, сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» играл в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.
Семак рассказал, почему капитаном «Зенита» в матче за Суперкубок стал Артём Дзюба.
Семак: капитанство Дзюбы — моё решение. По сезону посмотрим
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