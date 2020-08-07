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РФС: история творится на наших глазах — «Зенит» оформил требл

РФС: история творится на наших глазах — «Зенит» оформил требл
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз поздравил «Зенит» с победой в чемпинате, Кубке и Суперкубке России в сезоне-2019/2020.

«История творится на наших глазах — «Зенит» оформил требл. Поздравляем клуб из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении пресс-службы РФС, опубликованном в телеграм-канале организации.

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.

На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.

«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
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