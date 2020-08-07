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Геркус: «Локомотив» последовательно сдал титулы «Зениту». Пожили хорошо, можно отдохнуть

Геркус: «Локомотив» последовательно сдал титулы «Зениту». Пожили хорошо, можно отдохнуть
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Зенита» над москвичами (2:1) в матче за Суперкубок России.

«Локомотив» последовательно сдал свои титулы «Зениту»: сначала чемпионский, потом, через год, титул обладателя Кубка России, теперь Суперкубок. Пожили хорошо, можно отдохнуть», — написал Геркус в «Твиттере».

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.

На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.

«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
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