Геркус: «Локомотив» последовательно сдал титулы «Зениту». Пожили хорошо, можно отдохнуть

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Зенита» над москвичами (2:1) в матче за Суперкубок России.

«Локомотив» последовательно сдал свои титулы «Зениту»: сначала чемпионский, потом, через год, титул обладателя Кубка России, теперь Суперкубок. Пожили хорошо, можно отдохнуть», — написал Геркус в «Твиттере».

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.



На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.