Криштиану Роналду сравнялся с «Атлетико» по количеству голов в Лиге чемпионов

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом» забил свой 130-й гол в этом турнире.
По этому показателю Роналду сравнялся с мадридским «Атлетико». Больше Криштиану в Лиге чемпионов забивали всего 22 клуба.
В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» открыл счёт на 12-й минуте встречи — Мемфис Депай реализовал пенальти. В конце первого тайма Роналду ударом с точки сравнял счёт. На 60-й минуте Роналду исполнил удар метров с двадцати пяти, и мяч залетел в девятку ворот «Лиона». Несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.
Помимо этого, Роналду побил державшийся 94 года клубный рекорд «Ювентуса» по голам за сезон.
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