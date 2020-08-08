Дзюба — о Суперкубке: главное — попасть в историю. Трофеи не пахнут

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (2:1) за Суперкубок России.
«Как обычно у нас, не умеем без приключений. Вместо того, чтобы спокойно довести матч до конца со счётом 2:0, мы пропустили гол, началась нервозная игра. Хорошо, что так всё закончилось. Главное — попасть в историю. Трофеи не пахнут», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».
Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.
На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.
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