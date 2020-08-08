Дзюба: Азмун был великолепен, ещё бы подзагорел — цены бы ему не было. Граф Дракула

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы в матче с «Локомотивом» (2:1) за Суперкубок России пошутил над форвардом Сердаром Азмуном.
«Сердар сегодня был великолепен. Отрабатывал в обороне, молодец, очень хорош. Ещё бы чуть-чуть подзагорел, цены бы ему не было. Граф Дракула. Не знаю правда, сколько ему лет. Главное — у Сердара потрясающая причёска. Мы с ним как Муфаса и Шрам», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».
Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020. На 14-й минуте Дзюба открыл счёт в матче — защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.
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