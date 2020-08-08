Деян Ловрен: первый матч — первый титул. Хорошая работа, парни!

Защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию из раздевалки после победы в матче с «Локомотивом» (2:1) за Суперкубок России.

«Первый матч — первый трофей. Хорошая работа, парни!» — написал Ловрен.

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.



На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче — защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.