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Деян Ловрен: первый матч — первый титул. Хорошая работа, парни!

Деян Ловрен: первый матч — первый титул. Хорошая работа, парни!
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию из раздевалки после победы в матче с «Локомотивом» (2:1) за Суперкубок России.

«Первый матч — первый трофей. Хорошая работа, парни!» — написал Ловрен.

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.

На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче — защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.

«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
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