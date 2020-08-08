Зидан: Варана ругать не за что

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (1:2).

«В целом игра „Реала“ в этом сезоне заслуживает очень высокой оценки. Варана не за что ругать. Мы просто поднимем голову и снова приступим к работе, вот что я сказал игрокам. Нам нужно гордиться тем, чего мы достигли в этом сезоне. Нет никаких причин искать оправданий после этого матча. Мы выложились полностью, но иногда в игре ничего не получается», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

На 9-й минуте матча счёт открыл Рахим Стерлинг — Габриэл Жезус отобрал мяч у Рафаэля Варана и сделал передачу на Стерлинга, после чего тот поразил ворота при отыгранном вратаре. На 28-й минуте матча Карим Бензема сравнял счёт — Родриго от лицевой исполнил удачный заброс к линии вратарской «Сити», и Бензема без сопротивления головой направил мяч в ворота. В середине второго тайма Варан ошибся во второй раз: когда он пытался головой скинуть мяч на вратаря, Жезус перехватил мяч и пробил точно в цель мимо вышедшего на встречу Тибо Куртуа.



Первый матч противостояния также завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, а мадридский клуб завершил выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов.