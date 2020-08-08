Зинедин Зидан впервые в качестве тренера вылетел из Лиги чемпионов

Французский специалист Зинедин Зидан впервые в качестве тренера вылетел из плей-офф Лиги чемпионов.

7 августа, «Манчестер Сити» принимал мадридский «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый матч противостояния также завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, а мадридский клуб завершил выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее «Реал» под руководством Зидана трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов – с 2016 по 2018 год. В прошлом году «Реал» также вылетел на стадии 1/8 финала турнира, но тогда команду возглавлял Сантьяго Солари.