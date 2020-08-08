Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, сообщается в «твиттере» Gracenote Live. Француз отличился в ответном матче 1/8 финала турнира с «Манчестер Сити».
Таким образом, Бензема забил 65-й гол в Лиге чемпионов и вышел на четвёртое место по этому показателю, обогнав форварда «Баварии» Роберта Левандовски, у которого в активе 64 гола. От третьего места, которое занимает Рауль, француза отделяют 6 голов. Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров Криштиану Роналду, в активе которого 128 голов в Лиге чемпионов. На втором месте находится Лионель Месси. На счету аргентинца 114 голов.
7 августа, «Манчестер Сити» принимал мадридский «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Первый матч противостояния также завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, а мадридский клуб завершил выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
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