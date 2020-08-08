Магомед Оздоев: выиграть в России всё, что можно, за один год – это великолепно

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (2:1).

«Мы очень довольны, что выиграли, – это же великолепно выиграть в России всё, что можно, за один год и сделать, можно сказать, требл. Нам очень приятно это. Я думаю, команда заслужила это своей работой и профессионализмом. Всё, что делаем в тренировочном процессе, то и в игре. Видно, что мы одна команда, боремся друг за друга. Я думаю, что это не передать словами, такие эмоции крутые.

Не хватает Бано (Бранислава Ивановича. – Прим. «Чемпионата»). Хотелось бы, чтобы он с нами тут был, чтобы разделил с нами эту радость, потому что он тоже проделал огромную работу.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали нас всё время и одним словом – с победой!» — сказал Оздоев в интервью «Зенит-ТВ», опубликованном в «твиттере» сине-бело-голубых.

Видео доступно в «твиттере» «Зенита».