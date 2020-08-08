Появилось фото, как Криштиану Роналду отреагировал на вылет из Лиги чемпионов

Издание Mirror опубликовало фото того, как 35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от французского «Лиона» (2:2 общий счёт, проход «Лиона» по гостевым голам).
После свистка, означающего окончание встречи с «Лионом», можно было увидеть, как Роналду поворачивает к туннелю, где его начал утешать вышедший на замену защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини. Затем можно было увидеть, как португалец покачал головой, когда спускался по туннелю в Турине, без сомнений разочарованный тем, что не сможет поднять кубок Лиги чемпионов в своей родной Португалии.
Кьеллини утешает Роналду по окончании встречи с «Лионом»
Фото: BT Sport
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. В 8 матчах текущего розыгрыша ЛЧ Роналду забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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