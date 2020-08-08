Денис Черышев отклонил предложение от команды из Москвы и намерен остаться в «Валенсии»

29-летний российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отверг предложение о переходе от одной из московских команд, сообщает испанский портал SuperDeporte.

Уточняется, что предложение было от одной из двух команд – это московский ЦСКА или «Спартак», обе команды проявляли интерес к игроку. Российский клубы внимательно относятся к ситуации с его возможным уходом, но реальность такова, что игрок не собирается возвращаться на родину.

Приоритет Дениса — заслужить доверие нового тренера Хави Грасии в предсезонке. Россиянин хочет закрепиться на левом фланге атаки и составить конкуренцию Гонсало Гедешу. Черышев рассчитывает получить свой шанс, надеясь на трансфер Родриго в текущее трансферное окно.

29-летний Черышев является воспитанником мадридского «Реала». В «Валенсию» он перешёл летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год «летучие мыши» выкупили трансфер хавбека. Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (девять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.