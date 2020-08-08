Фаусто Вера: ЦСКА – отличный клуб, постоянно участвующий в еврокубках

20-летний аргентинский полузащитник Фаусто Вера, выступающий на родине за «Аргентинос Хуниорс», прокомментировал интерес к своей персоне со стороны московского ЦСКА.

«Сегодня я спокоен относительно своего будущего, конечно, я знаю, что много ходит разговоров о моём переходе, но я оставляю это в руках своего представителя и клуба. Мне комфортно в «Аргентинос Хуниорс» и я посмотрю, что будет лучше для моего будущего. Разумеется, любой игрок мечтает сыграть в таком соревновании, как Лига чемпионов, но для этого надо много работать.

ЦСКА – отличный клуб из России, постоянно участвующий в еврокубках. Это неплохой вариант, но я спокоен. Игра в Европе всегда даёт большой скачок в качестве. Но я ещё молод, и мне есть, что дать своему нынешнему клубу. Бывают времена, когда появляются возможности для перехода, и я должен обдумать, что будет лучше для моей дальнейшей карьеры.

Сейчас мне нужно быстро вернуться в игровой ритм и постараться набрать форму к сезону. Я очень по всему скучаю. Мы всегда живём в окружении футбола. Этот перерыв был утомительным, но я хорошо провёл время и не прекращал свои тренировки», — цитирует игрока Fútbol de los Grandes в «Твиттере».

Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 Фаусто принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне и записал в актив один гол. На международном уровне Вера выступает за сборную Аргентины U23. Играл в командах U20 и U17.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока.