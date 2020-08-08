«Ростов» анонсировал прибытие македонского нападающего Давида Тошевски

Пресс-служба «Ростова» в социальных сетях клуба анонсировала присоединение к клубу ранее купленного 19-летнего нападающего «Работничков» из Северной Македонии Давида Тошевски.

Анонс соответствует ранее разработанному стилю популярного фильма «Джентльмены». В опубликованном видеоролике снова используется одежда из ранее названной работы.

«Специальный рейс сегодня приземлился в аэропорту «Платов».



В багаже пассажира важный груз, который обязательно пригодится ему в Ростове-на-Дону. В нашей банде новый герой, который любит и умеет забивать голы. А пока он едет на «Ростов Арену», чтобы стать частью команды!», — говорится в анонсе.

Видео доступно на YouTube-канале «Ростова».

Нападающий провёл 21 матч в Первой лиге Македонии, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Давид Тошевски также является игроком молодёжной сборной Северной Македонии