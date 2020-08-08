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Шатов получил микроповреждение, ни разу не сыграв за «Рубин»

Шатов получил микроповреждение, ни разу не сыграв за «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Шатов получил микроповреждение, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Накануне Олег Шатов получил микроповреждение. Пока Олег работает в тренажёрном зале по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время вернётся в общую группу.

Ждём твоего возвращения на поле!» — сообщает пресс-служба клуба в "Инстаграме".

Напомним, что в «Рубин» российский футболист перешёл этим летом на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне чемпионата России Олег Шатов провёл в составе петербургского «Зенита» 12 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 петербургский клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.

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